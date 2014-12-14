 ДТП произошло по ул. Толе би, недалеко от ТОО "Стекло сервис" в 16.30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen Golf II направлялся в сторону п. Плодоовощной. Водитель не справился с рулевым управлением, его занесло и автомобиль врезался в дерево на обочине и слетел с дороги. К слову, машина ездила на летней резине. В салоне помимо водителя находились его супруга и пятилетний ребенок. Водителя в тяжелом состоянии забрала скорая помощь. В данный момент он находится в реанимации. Девочка не смогла самостоятельно выбраться из машины. Из-за деформации машины ей зажало ногу. На место прибыли сотрудники спасательной службы, которые вызволили ребенка. Девочку также забрали на "скорой". По словам врачей, у ребенка перелом ноги. Женщина в ДТП не пострадала. К слову, спасателям помогали очевидцы аварии.    