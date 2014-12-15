Мобильное приложение по изучению казахского языка презентовали в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz. Сегодня в Астане в Службе центральных коммуникаций при Президенте представили мобильное приложение первого бесплатного онлайн-курса казахского языка Soyle.kz. Скриншот с сайта soyle.kz Скриншот с сайта soyle.kz Обучаясь по данному онлайн-курсу, пользователи мобильного приложения с успехом овладеют казахской литературной и разговорной речью за определенные сроки. Курс поможет понимать собеседника в разной коммуникативной ситуации. Мобильное приложение научит правильно читать, произносить слова и грамотно составлять предложения. С помощью готовых речевых ситуаций можно составлять  диалоги, монологи, свободно излагать свои мысли как устно, так и письменно, сообщили в ходе презентации авторы проекта, который создан при поддержке Фонда Первого Президента и компании "Samsung Electronics". Приложение по изучению казахского языка разработано для устройств на платформе Android, его можно скачать в Google Play. Отметим, ранее в Казахстане был запущен сайт Soyle.kz по изучению казахского языка в режиме онлайн. Это первый бесплатный проект. Интернет-портал содержит много полезной информации: звучание и перевод новых слов, словарные карточки на расширение словарного запаса, словарь к урокам, стандартные фразы, готовые конструкции из повседневной речи, ситуационные диалоги, аудио и видеоматериалы, интерактивные упражнения, тесты, справочные материалы и многое другое. Автором идеи и концепции онлайн-курса является Азат Шауеев, директор Фонда развития государственного языка. Над проектом работала творческая группа (ученые-лингвисты, методисты, учителя-практики). Сегодня в ходе презентации мобильного приложения Soyle.kz был представлен также сайт детского развивающего портала "Казахский для детей" - Bala.soyle.kz - онлайн-сервис дистанционного обучения для детей дошкольного возраста.