Каждое уважающее себя старшее поколение (от 30 до 90 лет) любит критиковать младших и утверждать, что в их годы люди были честнее, водка дешевле, а дети послушнее (на самом деле нет). В последнее время многие знакомые, рассуждая о детях, задумчиво произносят: «Да сейчас они и не читают вовсе, мобильники и интернет победили». И совсем неважно, что почти никто этих критиков не может вспомнить, в каком произведении фигурировал Гаврош, или в чём заключался конфликт между Чипполино и принцем Лимоном. Чтобы разобраться, читают ли современные дети, мы побывали в центральной детской библиотеке им. Пушкина.
Около года назад библиотека им. Пушкина переехала на новое место - в Салтанат Сарайы. Поначалу в библиотеке было почти пусто, но, когда о ней узнали жители микрорайонов, то от посетителей не стало отбоя.
Заведующая библиотекой Светлана ДАУБАЕВА
работает здесь уже более 20 лет. Как и любой читающий человек, Светлана Ахметовна уверена, что книги играют большую роль в развитии ребёнка.
- Как и воспитание, чтение ребёнка начинается в семье. Если занимать ребёнка компьютерными играми и бесконечным количеством мультфильмов, то можно уверенно сказать, что когда он достигнет переходного возраста, не будет делиться с родителями своими секретами, возможно, даже замкнётся в себе. А родители будут ходить по специалистам и спрашивать: что с нашим ребёнком? А то, что они упустили его в детстве, - рассказала Светлана ДАУБАЕВА.
Сейчас центральная детская библиотека им. Пушкина насчитывает почти 35 тысяч томов. Это не только детские книги, но и множество классиков мировой и казахской литературы. К тому же и читательский состав не ограничивается школьниками. В библиотеку с удовольствием приходят и более старшее поколение. В основном пенсионеры. Отправившись на заслуженный отдых, у них появилось время на спокойное, вдумчивое чтение.
Пенсионеры читают в основном казахскую литературу и здорово помогают узнать вкусы читателя и определить, какая литература наиболее востребована. Из авторов пожилые люди предпочитают Мухтара Ауэзова, Немата Келимбетова, Шерхана Муртазу, Дильдар Мамырбаеву.
Для самых маленьких в библиотеке появились красочные познавательные книжки. Многие из них практически общаются с ребёнком. Например, повествующая о диких животных книжка «Орман унi» умеет воспроизводить голоса зверей и птиц.
В читальном зале мы заметили мальчишек лет 10-11, которые, вопреки укоренившемуся мнению, не убивали время на интернет, а что-то скурпулёзно переписывали из довольно внушительной энциклопедии.
– Это они к урокам готовятся, - шёпотом пояснила Светлана Ахметовна (в библиотеке нельзя разговаривать громко). – В учебное время многие дети приходят в основном готовиться к занятиям, а во время каникул берут уже художественную литературу.
А это один из постоянных читателей библиотеки Никита. Среди прочих книг ему нравятся приключенческие. Среди книжных полок Никита ориентируется почти так же хорошо, как и сами библиотекари.
Большой популярностью пользуются детские журналы. По словам сотрудников библиотеки, многие из этих журналов интересны и познавательны. Не обошли вниманием и подростков. Для более старших ребят библиотека выписывает много изданий развлекательного и познавательного характера. Так что, по крайней мере в Казахстане интернет завоевал не всё внимание молодёжи.
Знакомьтесь - сотрудница библиотеки по имени Анна. Девушка не только помогает маленьким подписчикам выбрать нужную книгу, но и регулярно проводит мероприятия в школах и работает с ребятами, которые в силу ограниченных возможностей не могут посещать библиотеку.
А это устаревшая литература, которая вообще не пользуется спросом у читателей. Самая верхняя книга - про юного Ильича. Покинув список рекомендованной литературы для школьников, рассказы о Ленине уже никого не способны заинтересовать.
- Библиотека имеет свою богатую историю – она существует более 60 лет, - рассказывает о своей работе Светлана Даубаева. - В штате пять работников. На данный момент все с высшим образованием, в том числе психолог и филолог. У нас работают три клуба по интересам – один из них «Подросток и закон», «Литературные встречи» и «Юный краевед». Сотрудничаем со школами и детскими садами, оказываем методическую помощь учителям и воспитателям.
Оформлением библиотеки занимаются сами сотрудники. Получается не только красиво, но и познавательно. Переехав на новое место, библиотекарям пришлось выполнять колоссальную работу по оформлению стендов и расстановке книг в правильном порядке. Далеко не все книги уместились в новом помещении, потому что библиотека постоянно растёт и ей нужно больше места.
- В идеале нам хотелось бы помещение, выделенное специально под библиотеку, - мечтательно произносят сотрудники. – Книги не должны лежать в коробках, им нужен простор.
Петр ТРОЦЕНКО