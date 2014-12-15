Осенью нынешнего года после дымного и вонючего лета для жителей поселка Зачаганск в Уральске вновь заговорили о необходимости переноса полигона бытовых отходов. В сентябре полигон перешел в доверительное управление ТОО "ЭКО-плюс", где корреспондентам "МГ" рассказали, как они планируют эксплуатировать его, где хранить твердо-бытовые отходы, и как они намерены бороться с пожарами.
Управляющий директор ТОО "ЭКО-плюс" Талгат МУСАБЕКОВ
начал разговор с того, что полигон очень старый.
- Срок эксплуатации полигона более 35 лет, - рассказал Талгат МУСАБЕКОВ. - К настоящему времени его эксплуатационный ресурс исчерпан на 95%. К тому же, в течение многих лет захоронение осуществлялось бессистемно, не выполнялись определенные требования, технологический регламент. Сейчас это приводит к тому, что там происходят очаговые возгорания. Сами по себе очаговые возгорания происходят во многих городах Казахстана и других странах, в особенности на старых полигонах. Вообще основная проблема полигона в том, что городская черта подошла слишком быстро. К примеру, сейчас от Деркула до полигона расстояние составляет 4,5 километра, а от поселкового округа Болашак - 3,5 километров, приближение идет быстро, и ждать того, что застройки остановятся, нельзя.
К слову, санитарно-защитная норма полигона бытовых отходов 3 километра.
- До тех пор, пока новый полигон не откроется, а он по оценке будет строиться в 2015-2018 годы, мы должны куда-то вывозить отходы, потому как город генерирует их, - говорит управляющий директор ТОО. - В настоящее время основные проблемы - это пожары, и наша задача минимизировать их. Очень часто происходят поджоги, причем, не на старых местах, а на свежих участках. Полигон хоть и огражден, но там еще есть участки не огражденной территории. Кроме того, помимо человеческого фактора, есть и вполне природный - это скопление метана и воздушные пустоты, которые появляются в результате того, что отходы не утрамбовываются. Уже буквально дней 10 пожаров на полигоне нет. Как только возникает очаг возгорания, мы принимаем все меры, чтобы быстро потушить пожар, заливаем водой и грунтуем его, примерно в полметра, чтобы не было доступа воздуха к отходам. Вся необходимая техника у нас для этого есть.
Карты и ячейки полигона
По его словам, сейчас на полигоне начались работы по выкапыванию рабочих карт или ячеек, как их называют специалисты. Рабочие карты представляют собой углубления длиной 40 метров, шириной 6 метра и глубиной в 4 метра, куда будут вывозиться отходы. Всего в них вмещается около 1000 кубов мусора. После того, как высота мусора достигнет двух метров, он будет утрамбован, залит водой и засыпан грунтом. Далее сюда снова будут высыпаться отходы, снова до двух метров в высоту, и снова та же процедура с утрамбовкой, заливкой водой и засыпкой грунта. Рабочие карты уже начали выкапывать в тех местах, которые не подвержены возгораниям, и на которых захоронения осуществлялись еще 20-25 лет назад, и к настоящему времени на местах остался по сути грунт, смешанный с перегноем.
При этом, как уверяют в "ЭКО-плюс", отходы в грунтовые воды не пройдут, поскольку сам полигон расположен на насыпи в 10 метров, к тому же они проводят анализы качественного состава воды.
Главный эколог ТОО "ЭКО-плюс" Бекболат ДЖУМАТАЕВ
- Мы получили полигон в доверительное управление, сейчас мы разработали проект нормативов размещения отходов, согласовали с СЭС, получили согласование у органов экологии, - говорит главный эколог ТОО "ЭКО-плюс" Бекболат ДЖУМАТАЕВ. - Сейчас у нас находится проект нормативов выбросов в атмосферу, после этого мы подадим заявку на получение разрешения. Мы проводим общественные слушания, согласовываем с общественностью план охранных мероприятий. Он будет состоять из охраны фона окружающей среды, воздуха на границах санитарно-защитной нормы, фона почвы. Кроме того, по условиям договора мы должны восстановить ограждение, чтобы не допускать посторонних лиц. Мы уже разработали техусловия, получили проект на проведение освещения, сейчас устанавливаем трансформатор. Также у нас там должна быть весовая и дизбарьер и в план мероприятий эти работы мы закладываем.
23 декабря в поселке Зачаганск в здании АО "Нефтегазгеология" пройдут общественные слушания. Обсудим, составим протокол, далее в течение 7 дней должны выслушать замечания и предложения по плану мероприятий, после чего с учетом всех этих замечаний и предложений составляем протокол, который отправляем в департамент экологии для прохождения эмиссии.
К слову, в планах ТОО "ЭКО-плюс" ввести раздельный сбор мусора в городе.
- Мы сейчас хотим встретиться со всеми, кто работал по раздельному сбору мусора и сортировке. Мы знаем, что были пилотные проекты, и есть люди, которые занимаются переработкой, нужно с ними встретиться, - говорит Талгат МУСАБЕКОВ. - Кроме того, на полигоне хотят установить две линии по сортировке отходов. Опыт работы у предприятия уже есть, в Аксае успешно работает линия по сортировке ТБО. Если все получится, то на полигоне будут созданы до 40 новых рабочих мест, 24 человека на переработке, и 15 человек на сортировке отходов. Налоговые поступления в год по планам составят около 15 миллионов тенге в год.
Деньги не запахнут
Итак, что же станет со старым полигоном, когда власти, наконец, построят новый, который, кстати, будет находиться в 7 километрах от старого по саратовской трассе. Старый полигон будет засыпаться грунтом, и утрамбовываться, ликвидации доступа воздуха к отходам. Затем здесь же насыпь из плодородной почвы и засев многолетних трав и цветов.
- Еще при проектировании полигона закладывается ликвидационный фон, разрабатывается проект на рекультивацию и мониторинг окружающей среды в течение 20 лет, то есть в течение 20 лет мы будем производить анализ воды, воздуха и почвы.
Напомним, мусорный полигон Уральска открылся в 1975 году, в то время Зачаганска практически не было и это место соответствовало всем требованиям по захоронению мусора. Свалка была рассчитана на 25 лет, но уже переработала на 14 лет больше положенного.
Согласно генеральному плану, развитие города предусматривает расширение Уральска, строительство жилья и объектов социальной сферы в северо-восточном и юго-западном направлении, поэтому и было решено перенести полигон.
