В минувшую субботу компания «Урал-Кров-Авто» произвела очередной фурор, представив жителям города обновленный хэтчбек - Renault Sandero Stepway. Возможность испытать автомобиль на проходимость и маневренность, а заодно и почувствовать разницу смогли представители городских СМИ.
Почти внедорожник
Новый дизайн кузова Sandero Stepway сделал автомобиль очень похожим на стильный и элегантный внедорожник. Но внешний дизайн - это еще не все, что делает его похожим на внедорожник. Так, автомобиль имеет высокий клиренс в 195 миллиметров, что на 20 миллиметров выше, чем у его предшественника. Плюс Sandero Stepway оснащен набором самого современного оборудования и адаптирован к нашим дорогам и погодным условиям. На сегодняшний день автомобиль предлагается с линейкой бензиновых двигателей: 8-клапанный, 1,6 л, мощностью 82 лошадиных сил, а также более мощный 16-клапанный двигатель в 102 лошадиные силы с механической коробкой передач и стартовой ценой от 2 658 000 тенге. Нам представили автомобиль в двух версиях - Stepway Confort и Stepway Privilege.
Стильный и надежный
Говорят, что внешность обманчива, но только не новый облик Sandero Stepway. Массивные бампера, хромированные накладки, продольные рейлинги на крыше, новые эксклюзивные 16-дюймовые диски и другие дополнительные элементы подчеркивают сходство новичка с автомобилями класса SUV, а эксклюзивный цвет «золотисто-зеленый оникс» делает автомобиль еще более привлекательным и необычным.
- Благодаря своим внедорожным качествам, новый Sandero Stepway имеет хорошую проходимость, что немаловажно для наших дорог, - говорит менеджер отдела продаж ТОО «Урал-Кров-Авто» Бауржан МУХАМБЕТКАЛИ. - Увеличенный клиренс дает больше свободы движения, а улучшенная система рулевого управления делает вождение максимально приятным. Также автомобиль имеет четыре подушки безопасности, а значит, дает и высокий уровень безопасности для водителя и переднего пассажира. Автомобиль уверенно ведет себя на дороге благодаря антиблокировочной системе ABS с электронным распределением тормозных усилий, системе стабилизации курсовой устойчивости ESP с функцией ROM, иными словами с системой защиты от переворачивания автомобиля, а также целому ряду систем пассивной безопасности. Хочу еще раз отметить, что автомобиль прекрасно адаптирован к нашим дорогам и погодным условиям. Он имеет запуск двигателя в холодном климате, калибровку блока управления двигателем к качеству топлива и к работе в морозы. Защита картера двигателя изготовлена из стали, а топливопроводы защищают прочный пластик. Днище имеет антигравийное покрытие и дополнительную мастику. В базовой комплектации идут передние и задние брызговики. Так что, этот автомобиль не побоится ям и ухабов бездорожья, да и грязь ему не помеха.
Подарите себе свободу
Но и это еще не всё, что изменилось в стиле Sandero. Теперь автомобиль имеет обновленный интерьер и современное оборудование. У нового Sandero Stepway довольно вместительный салон, в котором комфортно размещаются 5 взрослых людей, объемный багажник с возможностью увеличения до 1200 литров. Но самое главное - есть обогрев лобового стекла и зеркал заднего вида, подогрев передних сидений, в зависимости от версии установлен кондиционер или климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, установлена мультимедийная система Media Nav и многое другое.
- Как видите, Новый Sandero Stepway сохранил все качества хэтчбека: функциональность, надежность и доступную цену, но при этом стал еще более комфортным и стильным, что уверен, сделает его владельца свободным от многих проблем на дорогах и доставит удовольствие от вождения. Стоит добавить, что автомобиль имеет гарантийное обслуживание на три года или на 100000 километров пробега. Приходите к нам и получите удовольствие, сделав пробную поездку по городу на Новом Sandero Stepway. И кто знает, возможно, именно он станет вашими крыльями на долгие годы, - сказал на прощанье Бауржан.
