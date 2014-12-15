11-летняя девочка погибла в результате семейной ссоры, она заступилась за мать, которую избивал отец, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Трагедия случилась 14 декабря в городе Хромтау в квартире многоэтажного дома. По предварительным данным, отец семейства пришел домой, и между ним и его женой завязалась ссора, которая переросла в драку. Мужчина взял топор и начал им размахивать перед женой. Крики услышала 11-летняя дочка, которая учится в 6 классе местной школы. Она пыталась защитить мать, но получила удар топором по голове - девочка погибла на месте. Супруга также получила рубленные раны, сейчас она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Через некоторое время отец, видимо, опомнившись, что наделал, решает покончить жизнь самоубийством. Он пытался повеситься на крыше пятого этажа, однако, поскользнувшись, упал вниз. Он также умер на месте. В местной школе уже появилась фотография погибшей ученицы - вся школа просто пребывает в шоке. Врачи тем временем борются за жизнь ее матери. Заведено уголовное дело. Следствие пока ищет ответ на вопрос, что же стало мотивом преступления.