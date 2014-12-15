В Атырау в канун Дня Независимости городской акимат раздавал ключи от новых квартир, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». kvartiry3Как отметил аким Атырау Нурлыбек ОЖАЕВ, в этот раз новоселье отметят сразу 60 семей. Два новых дома были возведены в Балыкшах. - Ключи от новых квартир получили 11 семей из малообеспеченных семей, 12 воспитанников детских домов, 9 семей из домов, признанных аварийными, и 28 семей работников бюджетных сфер, - сказал, вручая ключи, аким города Нурлыбек ОЖАЕВ Всего в текущем году новоселье отметили более 2 тысяч семей. Если говорить о перспективах жилищного строительства, то на 2014 год из республиканской казны было выделено 7 млрд тенге на строительство жилья, а в очереди на получения жилья стоят порядка 15 тыс атыраусцев. kvartiry1 kvartiry2