Сегодня, 15 декабря, в областном акимате с юбилеем поздравили сразу двух уважаемых горожан. akim_veterany2Аким области Нурлан НОГАЕВ поздравил с юбилеем сразу двух почетных горожан. Так, в конце ноября исполнилось 85 лет Сандеш ЖАКАШЕВОЙ, которая долгие годы проработала в сфере образования. Также на днях исполнилось ровно 90 лет Кадыру ГАЙСИНУ, ветерану Великой Отечественной войны. - Родился я в декабре 1924 года, - вспоминает Кадыр Хабибулович. - Когда началась война, мне шел 17 год. Вначале меня направили в Ленинградское военное училище связи, после окончания которого я и попал на фронт в составе 116-ой стрелковой дивизии 1-го и 2-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Праги. После окончания войны домой сразу не отпустили, до 1947 года боролся на Западной Украине с бендеровцами. В послевоенные годы Кадыр Хабибуллович находился на руководящей партийно-советской и хозяйственной работе, внес большой вклад в укрепление и развитие сельскохозяйственной отрасли и социальной сферы Сырымского, Жанибекского и Урдинского районов. Был награжден двумя орденами «Красного знамени» и орденом «Курмет», а также имеет множество медалей.  Долгие годы возглавлял областной совет ветеранов войны и труда. Аким области сердечно поздравил  ветерана с юбилеем, выразил ему благодарность за активную, плодотворную работу и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. akim_veterany