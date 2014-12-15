Сегодня, 15 декабря, на стадионе ФК «Акжайык» состоялся товарищеский матч между футбольной командой «Акжайык» и воспитанниками детского дома. football1Во встрече приняли участие футболисты основного состава уральского клуба Алексей МАЛЬЦЕВ, Руслан ВАЛИУЛИН, Руслан ХАИРОВ, Сергей ШЕВЦОВ, Роман БАГАУТДИНОВ, Иван АНТИПОВ, Изым САРСЕКЕНОВ, Владимир ПОКАТИЛОВ, Андрей УДАЛОВ, Эльдар АБДРАХМАНОВ, Мирам САПАНОВ. А также на поле за «Акжайык» играл Стас ПОКАТИЛОВ. Команду воспитанников детского дома представляли Дмитрий МИТИН, Александр ФИЛАТОВ, Анатолий ПУСТОБАЕВ, Роман ГНИЛОМЕДОВ, Михаил ТРУНОВ, Александр КАМЕНЩИКОВ, Даниил ОДИНЦОВ, Никита ЧЕРКАСОВ, Сергей  ЖИДКОВ, Владимир САРАФУДИНОВ, Рифат УТЕБАЛИЕВ и Никита ФЕДОТОВ. - Такие встречи клуб проводил несколько лет назад, и вот сейчас мы решили возобновить традицию. Ребята сыграли товарищеский матч, а по его окончанию, мы поздравили наших гостей с Днем Независимости Казахстана и вручили им подарки – грамоты, футбольные формы и мячи, - отметил спортивный директор ФК «Акжайык» Ирбулат ТЕМИРГАЛИЕВ. Надо отметить, что матч завершился ничьей – 2:2, но все же по пенальти воспитанники детского дома смогли выйти вперед. football2 football3 Маргарита РОМАНОВА