Восьмого апреля в Уральске состоялся долгожданный матч. Уральский ФК "Жайык" принимал на своем поле алматинский "Кайрат". На стадионе им.Атояна собрались более восьми тысяч болельщиков. Матч закончился со счетом 1:3 в пользу гостей.

После матча особый акцент был сделан на экологической культуре и ответственности. Инициатива «Таза Қазақстан» органично вошла в программу мероприятия, напомнив о важности бережного отношения к окружающей среде даже во время крупных событий.

Сразу после финального свистка на стадионе началась уборка. Волонтеры быстро приступили к работе, и к ним активно присоединились болельщики. Многие зрители проявили инициативу и помогли очистить трибуны от мусора, продемонстрировав высокий уровень гражданской сознательности и уважения к городу.

– Сегодня был зрелищный матч. Местная команда подарила нам море эмоций. После игры мы вместе со студентами решили организовать уборку и поддержать акцию "Таза Казакстан". Это не просто уборка, а экологическое воспитание чистых помыслов, чистых дел. Считаю, что экологическая культура должна быть в каждом казахстанце. Ведь об этом говорил глава государства, - отметил заместитель руководителя ресурсного-центра по работе с молодежью Нурислам Ахметов.

Благодаря общим усилиям территория стадиона была оперативно приведена в порядок.