Найдены останки ихтиозавров и плиозавров - морских хищников, которые жили миллионы лет назад.

В Западно-Казахстанской области завершили научный проект по изучению ископаемых морских рептилий. Его реализовала учёный ЗКУ имени М. Утемисова Джамиля Якупова в рамках программы "Жас ғалым". На исследование выделили более 23 млн тенге.

Учёные изучали древнюю историю региона и сделали важные открытия. В частности, нашли останки ихтиозавров и плиозавров - морских хищников, которые жили миллионы лет назад. Среди них - представители родов Kazakhstanosaurus и Nannopterygius.

Исследования помогли лучше понять, как развивались морские рептилии в поздний юрский период и как были связаны древние экосистемы Восточной Европы и Центральной Азии.

Особое значение имеет местонахождение Щучкино: его признали эталонным для рода Kazakhstanosaurus, и теперь оно представляет интерес для учёных по всему миру.

Команда университета подробно изучила находки, создала 3D-модели, собрала базу данных и даже выпустила атлас "Окаменелости морских рептилий Западного Казахстана". Результаты уже опубликованы в международных научных журналах.

Учёные отмечают, что проект важен не только для науки: полученные данные будут использоваться в обучении студентов и школьников, а также помогут развивать новые направления - палеонтологию, биологию и географию.

Кроме того, находки могут дать толчок развитию туризма. Уникальные места планируют включить в список природных памятников, что откроет возможности для создания музеев, образовательных маршрутов и экскурсий.

В университете уверены, что такие исследования помогают не только изучать прошлое, но и превращать научные открытия в ресурс для развития региона.