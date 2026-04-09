Казахстан занял 18-ю строчку в престижном рейтинге Insider Global Education Index, опередив Польшу и ОАЭ. Как передаёт almaty.tv, страна вошла в число государств с наиболее устойчивыми и интегрированными образовательными системами, закрепившись в "высшей лиге" вместе с Нидерландами и Саудовской Аравией.

Кого удалось обойти

Позиция в первой двадцатке - это не просто цифра, а результат жесткой конкуренции с крупными экономиками мира. Казахстан набрал 0,092 балла, оставив позади не только ближайших соседей, но и таких игроков, как Бразилия, Мексика и Южная Африка. Лидерами списка предсказуемо остаются США, Великобритания и Китай, задающие тренды в мировой науке.

Секрет "образовательного рывка"

Рейтинг оценивает страны по трем жестким критериям: количеству вузов в списке QS Top 1000, их средним позициям и объему госинвестиций. Сейчас сразу 10 казахстанских университетов входят в тысячу лучших учебных заведений планеты. Стабильное финансирование отрасли на уровне 3-4% от ВВП позволяет вузам не просто выживать, а вкладываться в лаборатории и научные исследования.

Что это дает студентам и экономике

Для обычного студента такие позиции страны означают, что его диплом становится понятнее и престижнее на международном рынке. Сегодня казахстанские университеты активно выстраивают партнерства с мировыми брендами и внедряются в глобальные научные цепочки. Это создает фундамент для перехода к "экономике знаний", где главным ресурсом становятся не недра, а таланты.