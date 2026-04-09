Специализированный межрайонный административный суд ЗКО рассмотрел дело по иску жительницы региона к акиму области. Девушка добивалась права участвовать в конкурсе на образовательный грант по медицине.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, ранее ей отказали в участии в конкурсе приёмные комиссии вузов. Позже суд признал этот отказ незаконным. Сейчас она учится в медицинском университете на платной основе.

Во время разбирательства выяснилось, что в 2025-2026 учебном году из местного бюджета выделили несколько грантов по специальности "медицина". Один из них остался свободным. Однако конкурс на этот грант в установленный срок так и не провели.

Суд пришёл к выводу, что это нарушает права абитуриентов и студентов, которые претендуют на бесплатное обучение.

В итоге суд обязал акимат ЗКО провести конкурс на вакантный грант летом 2026 года. Истице разрешили участвовать в нём на общих условиях.

При этом требование просто выдать ей грант без конкурса суд отклонил. По закону такие места распределяются только через конкурс. Также суд не стал менять правила отбора и учитывать только оценки за первый курс.

Решение еще не вступило в законную силу.