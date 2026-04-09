В Актюбинской области раскрыли схему незаконного посредничества в ЦОНе.

Второго апреля сотрудники УБОП выявили группу людей, которые оказывали платные "услуги" прямо в здании ЦОНа в Актобе. Для этого они арендовали несколько кабинетов.

По данным полиции, за деньги они помогали оформлять документы для иностранцев, используя фиктивные бумаги. Речь идет о гражданах стран Центральной Азии.

Сейчас по факту подделки и сбыта документов возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, устанавливаются все причастные.

Полицейские напоминают: оформлять документы нужно только через официальные источники и не обращаться к так называемым "помогайкам".