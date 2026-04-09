В Казахстане официально уравняли права родителей в вопросах пенсионного обеспечения и защиты от увольнений. Теперь неработающим отцам будут засчитывать время фактического ухода за маленькими детьми в общий трудовой стаж, сообщает портал uchet.kz.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты трудовых прав и социального обеспечения", который был подписан главой государства 7 апреля 2026 года. Документ направлен на комплексную поддержку семей и усиление безопасности на рабочих местах.

Стаж без выхода на работу

Раньше норма о зачёте "декретного" времени в стаж при назначении пенсии касалась преимущественно женщин. Теперь Социальный кодекс фиксирует: если отец фактически занимался воспитанием ребенка, не имея в этот период работы, эти годы не "выпадут" из его будущего пенсионного расчета. Государство признает уход за детьми полноценным трудом, который теперь влияет на размер выплат в старости.

Защита от увольнений для одиноких отцов

Еще одно ключевое изменение коснулось Трудового кодекса. Термин "одинокая мать" заменили на универсальное понятие "одинокий родитель". Это означает, что работодатель больше не имеет права увольнять по своей инициативе одиноких отцов, воспитывающих детей. Ранее такая законодательная "броня" защищала только женщин, теперь же она распространяется на всех, кто растит ребенка в одиночку.

Источник: uchet.kz.