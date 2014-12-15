Сегодня, 15 декабря, в Казахском драматическом театре проходит празднование Дня независимости. Аким области вручил ордена и медали заслуженным работникам области, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аким области Нурлан НОГАЕВ поздравил всех западноказахстанцев с праздником. - Позвольте поздравить вас с национальным праздником Днем Независимости Республики Казахстан, и пожелать мирного неба, здоровья и благополучия. 16 декабря - очень важный исторический день для всех казахстанцев, - сказал Нурлан НОГАЕВ. - Годы нашей независимой истории стали ярким свидетельством уверенности Казахстана в своем настоящем и будущем, свидетельством единства нашего народа, сплоченным единой целью. Казахстан, обретя независимость, всего за короткое время достойно прошел все испытания и трудности, и вступил на путь модернизации. Мы создали национальное законодательство и создали новую конституцию, обеспечив равные права и свободу всем казахстанцам. Благодаря нашему первому президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву мы проводим гармоничную политику, обеспечивающую межнациональное согласие между представителями более 120 национальностей, проживающих в нашей стране в условиях политической стабильности в обществе. Это превратило Казахстан в страну мира и согласия в этом бушующем мире. По словам главы региона, Казахстан полностью урегулировал вопросы государственной границы со всеми соседями, и закрепил это на международном правовом уровне. На торжестве были вручены ордена и медали западноказахстанцам, «внесшим вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, за общественную деятельность в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Казахстана». Так, орденом "Курмет" были награждены: ректор КАЗИиТУ Аксерик АЙТИМОВ, председатель общества ветеранов Афганистана по ЗКО Тахир КОЩАНОВ, директор ТОО "СВ +" Сабит УТЕБАЛИЕВ, первый заместитель акима ЗКО Серик ШАПКЕНОВ и многие другие. Кроме того, медалью "За труд", медалью "Шапагат" и грамотой "Курмет" были награждены еще несколько десятков западноказахстанцев.