Сегодня, 16 декабря, на площади Абая собралось около 20 человек с фотографиями погибших жанаозенцев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уже третий год в Уральске на площади Абая 16 декабря собираются неравнодушные уральцы, чтобы почтить память жертв беспорядков в городе Жанаозен Мангистауской области. - Мы собрались сегодня в государственный праздник, но этот праздник со слезами на глазах, - рассказал участник акции Борис МЯСНИКОВ. - Это 1986 год, повторение получилось еще раз и виновные до конца не установлены. Так не бывает. Когда это прекратится? Начали уже осужденных понемногу отпускать, но нужно все точки расставить. Кто дал приказ стрелять по безоружным людям и как это отразится на общем настроении всех людей - казахстанцев. А то получается, пуганули, все попрятались, а сюда с каждым годом приходят людей меньше и меньше. Так не должно быть. Всего на площади собралось около 20 человек, практически все они пожилого возраста. Напомним,  массовая забастовка нефтяников Мангистауской области из-за длительных задержек заработных плат вылилась в крупный беспорядок в городе Жанаозен 16 декабря. Тогда погибли 15 человек и около 100 были ранены. Были сожжены полсотни зданий, в том числе здание местной администрации и офис нефтяной компании "Озенмунайгаз", а также несколько автомобилей. Позже за превышение должностных полномочий во время пресечения беспорядков в городе к длительным срокам лишения свободы были приговорены пятеро полицейских, среди которых заместитель начальника департамента внутренних дел (ДВД) Мангистауской области Кабдыгали УТЕГАЛИЕВ, начальник отдела по борьбе с экстремизмом областного ДВД Бекжан БАГДАБАЕВ, первый заместитель начальника управления внутренних дел города Жанаозен Ерлан БАКЫТКАЛИУЛЫ, приговорены к лишению свободы сроком от пяти до семи лет с конфискацией имущества. Кроме того, решением суда всем им запрещено занимать какие-либо должности в правоохранительных органах в течение пяти лет. Фото Медета МЕДРЕСОВА