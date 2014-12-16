ДТП произошло 16 декабря рано утром на трассе возле села Махамбет Зеленовского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zhdanovo2Как сообщили очевидцы трагедии, автомашина "ВАЗ- 2114" столкнулась с автомашиной "Тойота Прадо". В результате аварии на месте происшествия погибли четыре человека - водитель и пассажиры автомашины "ВАЗ". - Пострадавших из покореженной машины извлекали спасатели, - рассказал один из очевидцев ДТП. Как рассказали в акимате Зеленовского района, авария произошла на участке дороги между поселками Махамбет и Горбуново в 6.30 утра. Автомобиль "Тойота Прадо" с уральскими номерами ехала из Самары в Уральск, а "ВАЗ-2114" двигался в противоположном направлении. Неожиданно "ВАЗ" выехал на полосу встречного движение и врезался в "Тойоту Прадо". Другие подробности ДТП выясняются. zhdanovo1 zhdanovo3Фото очевидцев