- Нереальная очередь образовалась с вечера 15 декабря. Мы простояли в очереди 7 часов, чтобы пройти казахстанский пост. В очереди перед нами стояло около 400 автомашин! Там полный бардак, одну машину держат по 30 минут. Почему власти не контролируют данную ситуацию? В очереди стоят машины, которые едут из дальних городов, в некоторых машинах дети и больные люди, - возмущается жительница ЗКО Акмарал, которая прислала фото на сайт. Между тем, по словам предпринимательницы из Уральска Раисы, она с мужем простояли на госгранице 5 часов. - 14 декабря мы возвращались из Самары, на нашем посту простояли 5 часов, - говорит женщина. - Настолько они медленно работают, или просто не справляются с потоком людей. Но ведь нужно этот вопрос как-то решать. Рубль и дальше будет падать, и поток будет только увеличиваться. Пусть пограничники штат на этом посту увеличат. Ну, так же нельзя над людьми издеваться! Напомним, из-за падения курса рубля жители ЗКО уже почти два месяца ездят за покупками в соседние города России. Сегодня официальный курс рубля, установленный Национальным банком Казахстана, составляет 3,11 тенге.