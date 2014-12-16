По словам генерального директора аэропорта Уральска Хайретдина РАСКАЛИЕВА, вчера, 15 декабря, аэропорт не принял два рейса. - Один из них рейс из Астаны, а второй - из Актау и Атырау, - рассказал Хайретдин РАСКАЛИЕВ. - Сегодня погода улучшилась, и мы начнем принимать авиарейсы. Как уверил гендиректор, ситуация с задержками рейса не связана с гололедицей. Напомним, 3 ноября уральский международный аэропорт "Орал" открылся после первого этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы. Однако уже 27 ноября руководство аэропорта заявило о том, что они могут закрыться на осенне-зимний период. - 24 ноября 2014 года АО "НИПИИ "Казаэропроект", которое разрабатывало проект реконструкции ИВПП и проводило авторский надзор над работами по его осуществлению, прислало письмо, в котором данная проектная организация выдвинула серьезные требования о запрете обработки поверхности полосы антигололедными реагентами, применяющимися в гражданской авиации для очистки аэродромных поверхностей от снега и льда, - заявил тогда заместитель директора ТОО "Международный аэропорт "Орал" Маргулан ШАКЕНОВ. - При соблюдении данного запрета под угрозой оказывается само функционирование аэропорта Уральска в период осенне-зимней навигации. Как выяснилось, для более долгосрочной эксплуатации цементно-бетонной полосы недопустимо в течение первых двух лет обрабатывать ее реагентом, содержащим карбомид. - При возникновении описанных выше ситуаций ТОО "Международный аэропорт "Орал" не сможет нести ответственность за обеспечение регулярности и безопасности полетов в аэропорту города Уральск, - отметил тогда ШАКЕНОВ. Между тем, комитет гражданской авиации на это заявление ответил, что проблем не видит, поскольку полосу в осенне-зимний период новую цементно-бетонную полосу можно обрабатывать антигололедными реагентами, не содержащими карбомид, а также можно использовать тепловые и воздушные машины.