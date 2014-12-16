Из-за сильного тумана в ЗКО Уральский международный аэропорт не принял уже два авиарейса, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". airo По словам генерального директора аэропорта Уральска Хайретдина РАСКАЛИЕВА, вчера, 15 декабря, аэропорт не принял два рейса. - Один из них рейс из Астаны, а второй - из Актау и Атырау, - рассказал Хайретдин РАСКАЛИЕВ. - Сегодня погода улучшилась, и мы начнем принимать авиарейсы. Как уверил гендиректор, ситуация с задержками рейса не связана с гололедицей. Напомним, 3 ноября уральский международный аэропорт "Орал" открылся после первого этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы. Однако уже 27 ноября руководство аэропорта заявило о том, что они могут закрыться на осенне-зимний период. - 24 ноября 2014 года АО "НИПИИ "Казаэропроект", которое разрабатывало проект реконструкции ИВПП и проводило авторский надзор над работами по его осуществлению, прислало письмо, в котором данная проектная организация выдвинула серьезные  требования о запрете обработки поверхности полосы антигололедными реагентами, применяющимися в гражданской авиации для очистки аэродромных поверхностей от снега и льда, - заявил тогда заместитель директора ТОО "Международный аэропорт "Орал" Маргулан ШАКЕНОВ. - При соблюдении данного запрета под угрозой оказывается само функционирование аэропорта Уральска в период осенне-зимней навигации. Как выяснилось, для более долгосрочной эксплуатации цементно-бетонной полосы недопустимо в течение первых двух лет обрабатывать ее реагентом, содержащим карбомид. - При возникновении описанных выше ситуаций ТОО "Международный аэропорт "Орал" не сможет нести ответственность за обеспечение регулярности и безопасности полетов в аэропорту города Уральск, - отметил тогда ШАКЕНОВ. Между тем, комитет гражданской авиации на это заявление ответил, что проблем не видит, поскольку полосу в осенне-зимний период новую цементно-бетонную полосу можно обрабатывать антигололедными реагентами, не содержащими карбомид, а также можно использовать тепловые и воздушные машины.