На торжественное открытие пришли сотни людей, и это неудивительно, ведь впервые в городе появился огромный гипермаркет, в котором можно приобрести буквально все для улучшения интерьера в доме, а также электробытовую технику.Не устоял перед искушением пройтись по новому магазину и, который поздравил уральцев с праздником. - Желаю вам чистого неба над головой и исполнения желаний, - обратился к собравшимся аким. – Хотелось бы, чтобы ваши ожидания перед посещением нового гипермаркета оправдались. Я уверен, что здесь будут низкие цены и высокое качество обслуживания! Хочу поблагодаритьза то, что он, открывая новые магазины, создает рабочие места для населения, и желаю, чтобы мебель, производимая ТОО «КВАНТ», в ближайшем будущем реализовывалась не только в республике, но и за рубежом.В свою очередь Михаил ПШЕНИЧНЫЙ пообещал гостям праздника, что никто не уйдет из нового магазина с пустыми руками. - Все, что вам нужно, особенно новоселам, вы сможете купить здесь! - заверил директор ТОО «КВАНТ». - Мы будем стараться. Вы знаете, ни один житель Уральска, купивший у нас мебель, не заплатил за доставку и сборку. Все это мы делам для наших покупателей бесплатно. Ни одному клиенту в нашем сервисном центре не отказали в ремонте телевизора или холодильника, мы все делаем для того, чтобы вам жилось комфортно и уютно. Добро пожаловать в «Твой Дом»!- Теперь это и наш дом, - пошутил аким. – Приятно, что в городе открываются магазины высокого уровня. Вместе с Нурланом НОГАЕВЫМ и Михаилом ПШЕНИЧНЫМ торжественное перерезание ленточки доверили одной из покупательниц. И первый поток потребителей хлынул в здание гипермаркета.Буквально через пять минут после открытия стало ясно: в «Твоем Доме» аншлаг. Люди своими глазами хотели увидеть лучшую мебель от ведущих производителей Белоруссии, России, Италии и Украины.Также внимание посетителей привлек огромный гипермаркет электроники - компьютеры, ноутбуки, телевизоры, камеры, телефоны, персональная техника, все это не могло оставить равнодушным покупателей.Широким ассортиментом представлены группы товаров бытовой техники - холодильники, плиты, стиральные машины, различная кухонная техника, инвентарь и аксессуары. К слову, приятным сюрпризом для посетителей оказались скидки - больше половины товаров продавалась по «Суперценам».Уютная мягкая мебель на любой вкус, квалифицированные консультанты - все это не могло оставить равнодушным посетителей.Многие пришли с детьми, которые, открыв рот, изумленно разглядывали необычные предметы интерьера.