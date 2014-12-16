Теннисный комплекс впечатляет своими размерами: 4 корта с трибунами, рассчитанными на 300 человек, еще четыре на улице, тренажерный и игровой залы, фито-бар, буфет, где спортсмены смогут перевести дыхание и подкрепить свои силы, компактные раздевалки, тренерская, медицинский пункт и прочее, что будет необходимо для юных спортсменов. На открытие спортивного комплекса пришли ветераны спорта, а также гости из ближнего зарубежья, которых также впечатлили размеры теннисного комплекса. - Мы приехали из Самары, и сегодня будем участвовать в дружеской игре, - говорит. - Честно признаюсь, таких больших кортов у нас в Самаре нет. Я очень рад за уральцев, что у них будет возможность водить детей на теннис в такой прекрасно оборудованный комплекс. Да и думаю, мы теперь будем приезжать в Уральск чаще, поиграть со своими казахстанскими друзьями. С открытием комплекса уральцев поздравил, после чего первым сделал несколько символичных бросков теннисного мяча. Он пожелал юным спортсменам удачи в их начинаниях, а также поздравил всех собравшихся с Днем Независимости. К слову, в спортивно-юношеской школе по теннису тренировкой детей будет заниматься. С его слов тренировки будут проходить как в группе, так и индивидуально. Детей будут принимать в возрасте от пяти лет и старше. Для взрослого населения будут созданы коммерческие группы. В рамках социальных инвестиции оператор Карачаганакского месторождения – компания КПО б.в. выделила на строительство теннисного комплекса 1, 6 млрд тенге. В новом спортивном комплексе работу получили около ста человек.