На открытии присутствовал аким области Нурлан НОГАЕВ, именно он в компании ветеранов строительной отрасли торжественно запустил новый домостроительный комбинат.- Реализатор проекта домостроительного комбината - частная компания «Болашак-Т», - рассказал аким. - Также имела место государственная поддержка по программам «Даму» и «Дорожная карта бизнеса-2020». Мощность комбината - 50 тысяч квадратных метров в год, с введением его в эксплуатацию частник создал 60 рабочих мест. Наши планы созвучны планам инвестора - с вводом данного предприятия снизятся сроки строительства жилых домов, не упуская при этом качество материалов.- С вводом в эксплуатацию данного предприятия мы планируем ликвидировать аварийные дома в Уральске. На сегодняшний день их 33, в них проживает 350 человек, - продолжил аким. - На основе государственно-частного партнерства у нас есть договоренность с руководителями данного предприятия. Мы будем им выделять землю, на которой стоят аварийное жилье, а они в свою очередь будут возводить там дома по своим технологиям, и заселять туда тех, кто раньше жил на этой земле.Новый ДСК будет загружен заказами по программе «Доступное жилье-2020», а также займется собственным коммерческим строительством.На работу, помимо западноказахстанцев, пригласили и специалистов из-за рубежа. - Меня пригласили с целью увеличения производства стеновых панелей - внутренних и наружных, - рассказала Галина НОВИКОВА, инженер-технолог из Белоруссии. - А также для улучшения технологии производства этих панелей.В ДСК, помимо панелей, будут изготавливать колонны, ригеля, борт-оснастки для балконных плит и шахт лифтов.- Я как начальник лаборатории слежу за качеством изготовлений бетонных изделий, за их прочностью, - объяснила Галина НОВИКОВА. - Все это тщательно проверяется, все технологии проверенные и надежные, так что и дома, построенные из наших материалов, будут стоять надежно и долго. Из новшеств хочу отметить увеличение производительности стеновых панелей, это можно назвать прорывом, продукция полностью сертифицирована.- Качество домов, построенных из наших материалов, выгодно отличается от тех, что были раньше, - заявил директор ДСК Нуржан САХАРОВ. - Все оборудование у нас европейское и очень дорогостоящее, благодаря этому изделия у нас получаются только высшего качества.Все производство на домостроительном комбинате автоматическое и управляется с главного компьютера.Строительство комбината началось в 2012 году, и его проектная стоимость составила 2,5 миллиарда тенге. С появлением ДСК было создано 60 рабочих мест со средней заработной платой в 100 тысяч тенге.