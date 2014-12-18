Фото с сайта www.tengrinews.kzПредседатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан Гульжана Карагусова не устает повторять, что тенге с рублем напрямую не связан. "Наш тенге к рублю напрямую не связан. Да, могут быть косвенные последствия, но даже в наших золотовалютных резервах нет рубля. А то, что сейчас у нас может быть косвенно - это тогда, когда мы сами начинаем делать панику, когда сами предприниматели снимают тенге, оборачивают в доллар, с этим долларом, потому что он дороже в России, едут в Россию, конвертируют в рубль, там покупают вещи. Но это все хорошо с точки зрения обывателя, но для страны - это плохо, мы сами нагнетаем ту ситуацию, которая у нас есть", - заявила журналистам Карагусова. "Не зря было сказано, что значительная доля того, что происходит с рублем - это не экономические последствия, это последствия политических спекулятивных действий брокеров, причем брокеров не только российских и не столько, а внешних брокеров, потому что в электронных торгах имеют право участвовать все. И мы сами тоже сейчас создаем ажиотаж", - добавила депутат. Она напомнила два тезиса, высказанные Нурсултаном Назарбаевым, которые призваны обезопасить финансовый рынок Казахстана от подобного рода негативных моментов - таргетирование инфляции и дедолларизация экономики. В заключение своих аргументов, Карагаусова еще раз призвала граждан к спокойствию. "Рубль падает, да. Да, мы с 1 января в Евразийском экономическом союзе. Но к рублю не привязан наш тенге (...). Но, если мы еще и будем паниковать, как в любой кризисной ситуации у нас будут жертвы", - сказала она. Депутат Мухтар Тиникеев также считает, что в сложившейся ситуации больше политики, чем экономики. "Естественно, это может каким-то образом отразиться и на Казахстане, потому что мы-то живем в мировой экономической цивилизации", - заметил он. Мажилисмен рассказал и о планах правительства Казахстана в этой связи. "Сейчас, насколько я знаю, премьер-министр дал поручение министерству финансов, чтобы рассчитали до 40 долларов (речь идет о цене на нефть - Прим.автора) бюджет страны. Раз мы приняли бюджет со ставкой цен на нефть 80 долларов, я думаю, что правительство придет скоро к нам, чтобы пересчитать весь бюджет", - рассказал он. К слову сказать, сегодня министр национальной экономики заверил журналистов, что пересматривать бюджет правительство Казахстана пока не собирается. Депутат Тиникеев обращает внимание на своевременное принятие Казахстаном новой программы "Нұрлы Жол", которая позволит экономике страны выйти из мирового кризиса с меньшими потерями. "Только лишь при строительстве дорог будет создано 200 тысяч рабочих мест, а там же 7 направлений! Это и ЖКХ, и энергетика, и другие вещи, которые позволят людям остаться с рабочими местами, с заработной платой, при этом сохраняется социальная гарантия для пенсионеров, бюджетников и так далее. И вот, допустим, если бы мы не приняли такое решение взять это заимствование из Нацфонда, эти деньги просто-напросто инфляция съела и мы бы заимствовали эти деньги уже в банках других государств и под другие проценты. Поэтому, я считаю, что это мудрое решение Президента", - заключил Тиникеев.