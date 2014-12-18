Десять медалей, пять из которых золотые, выиграла команда нашей области на Кубке страны по каратэ-до шотокан. Спортсмены ЗКО не оставили шансов соперникам, выиграв медали в каждой весовой категории, сообщает корреспондент портала «Мой город» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ЗКО. karate Кубок Казахстана по каратэ-до шотокан среди взрослых и молодёжи проходил 13-14 декабря в городе Шымкент. В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов из 16 городов Казахстана. Западно-Казахстанскую область представляли 11 спортсменов, 10 из них стали призерами. Так, золотые медали среди молодёжи выиграли Ринат АХМЕТЖАНОВ в весовой категории 40 килограммов, Алихан САРТАЕВ - 45 килограммов, Асет МАГАЛИМОВ - 50 килограммов и Дархан ТИМРАЛИЕВ - 55 килограммов. «Золото» среди взрослых также выиграл Данил ТИТОВ, он выступал в весовой категории 75 килограммов. Кроме того, как отметили в пресс-службе управления спорта, серебряным призером Кубка РК стал Бекарыс ЕЛЕМЕСОВ, обладателями бронзовых медалей - ЕСИПОВ, ДЕДОВСКИЙ, ВЕЗГАЛИН и САГИТОВ. - В каждой весовой категории наши ребята стали призерами. Такого количества медалей на Кубке страны мы еще не выигрывали, - сказал один из тренеров спортсменов Ринат МЕРГАЛИЕВ. - В командном зачете мы заняли уверенное первое место, вторыми стали шымкентцы, третье место досталось команде Алматинской области. Стоит отметить, что на прошедших соревнованиях Данил ТИТОВ выполнил норматив мастера спорта РК, остальные призёры стали кандидатами в мастера спорта страны. В настоящее время команда ЗКО готовится к крупному международному турниру «Дубай опен», который пройдет в феврале нового 2015 года в Дубае. Также нужно отметить, что в апреле этого года чемпионат Казахстана по каратэ-до шотокан пройдет в Уральске.   Маргарита РОМАНОВА 