Как рассказал, 17 декабря в 11 часов дня во время проведения сотрудниками природоохранной полиции рейда у берегов Илека ими был замечен тонущий рыбак. - Инцидент произошел на жилгородском пляже, где сильное течение, - отметил Ардагер Уайдин. Также в пресс-службе сообщили, что рыбак решил пробурить лунку, однако сам провалился под лед. К слову, представители природоохранной полиции в тот день вышли в рейд по незаконной вырубке хвойных деревьев. К счастью, у них с собой оказался трос. Стражи порядка привязали себя к нему и ползком пробрались к тонущему и вытащили его.