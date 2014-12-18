По сравнению с октябрем в ноябре российской валюты было продано на 15% больше, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dollar По словам замдиректора ЗКОФ "НацБанк" Сергея РОДИНА, по предварительным подсчетам в ноябре в ЗКО было продано 1 миллиард 500 миллионов российских рублей, что на 15% больше, чем в октябре нынешнего года. Тогда банки второго уровня нашей области продали 1 млрд 300 млн рублей. - Прирост есть, но небольшой, особенно по сравнению с предыдущими месяцами, когда прирост составил почти 50%, - рассказал Сергей РОДИН. - Что касается доллара, то в ноябре его продажи незначительно, но все же снизились. Так, если в октябре было продано 48 миллионов долларов, то в ноябре всего 41 миллион. С понедельника, 15 декабря, официальный курс российского рубля, установленный "НацБанком" держится на отметке 3,11 тенге, а доллар - 181,7 тенге. Многие связывают хоть и небольшую, но все же стабильность с сегодняшней пресс-конференцией президента РФ Владимира ПУТИНА перед журналистами, которая состоится в 14 часов по местному времени. Видео Ербола АМАНШИНА