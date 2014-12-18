Бандиты начали нападать на казахстанских автоперегонщиков на российской территории. Водителей избивают и забирают автомобили, пишет газета Диапазон. Иллюстративное фото с сайта avtoinfo59.ru Иллюстративное фото с сайта avtoinfo59.ru С падением рубля актюбинцы устремились в Россию скупать подешевевшие бытовую технику, машины, квартиры. Только в автоцентре "Автоград" за одну субботу казахстанцы скупили более 200 машин, сообщает оренбургский телеканал "Регион". Опытные перегонщики предупреждают: не стоит обольщаться низкими ценами. Новичков часто "разводят и кидают". Но это не единственное, чего стоит опасаться. Вместе с предприимчивыми соотечественниками активизировался и криминал на дорогах. Как рассказал перегонщик со стажем Владимир, водителей из Казахстана бандиты вычисляют по транзитным номерам желтого цвета. "Обычно, если водители не убегают, а сразу останавливаются, их не бьют и не калечат, – поясняет Владимир. – Если грабителям не сопротивляться, автомобиль просто заберут, никого не тронув. Но были случаи погони, когда убегавших догоняли и жестоко избивали". Главное, что и жаловаться водителю в такой ситуации некому. Машина не оформлена ни в России, ни в Казахстане и просто зависает в воздухе. Водитель рассказал, что самый опасный отрезок трассы Тольятти – Самара. Бандиты появились здесь с лета 2014 года. "Меня прижали к обочине, приказали выйти из машины, если не хочу рукоприкладства, – вспоминает Владимир. – Усадили меня на заднее сиденье одной из своих машин и поставили ультиматум: или я плачу за проезд 2000 рублей, или лишаюсь всего товара. Я отдал деньги. Удивило то, что они знали, какой товар я везу, хотя в кабину "ГАЗели" не заглядывали. Хочется посоветовать водителям быть осторожными и стараться не ездить в одиночку". "Д" решил узнать, обращались ли пострадавшие в полицию, сколько их было, возбуждены ли уголовные дела, есть ли задержанные. С официальным запросом обратились в пресс-службу МВД России. По телефону сказали, что ответ для СМИ иностранного государства готовится в среднем две недели. В пресс-службе ДВД Актюбинской области осведомлены о нападениях на перегонщиков, однако с официальным заявлением в полицию пока никто не обращался.