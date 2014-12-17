Сегодня, 17 декабря, Еврейский культурный центр отметил сразу три праздника: Ханука - праздник еврейского возрождения, День Независимости Казахстана и 25-летие Еврейского культурно-просветительского общества ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Праздник Хануку мы отмечаем и чтим, - рассказал старейший представитель общества Абрам ЯГНИНСКИЙ. - Этот праздник основан на действительных исторических событиях. Евреи боролись за свою правду, и когда они освободились от гнета армии Антиоха Эпифана, то нужно было осветить храм, а для этого нужно было ритуальное чистое масло, которое бы для этого годилось. В Иерусалимском Храме удалось отыскать только один маленький сосуд с маслом для зажигания светильника, которого едва бы хватило на один день горения меноры. Но евреи все же решили зажечь огонь и тогда произошло чудо: найденного елея хватило на восемь дней, то есть точно на то время, которое требовалось для приготовления нового чистого масла для меноры. В честь этого чуда и приурочен праздник. Свет - это символ Хануки. К тому же, нашему обществу в этом году исполняется 25 лет. И я очень рад, что наши дети и внуки продолжают чтить наши традиции. Поздравить с праздником пришли и представители Ассамблеи народов Казахстана во главе с акимом области Нурланом НОГАЕВЫМ, который и зажег символический огонь с Абрамом ЯГНИНСКИМ. После чего для всех гостей прошел концерт.