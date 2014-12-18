В регион ежедневно завозят из РФ все новые партии автомобилей. По данным сотрудников административной полиции ДВД Актюбинской области, поток российских машин в Актюбинскую область хлынул еще в ноябре. Сейчас полицейские уже зарегистрировали больше 600 авто из России. Еще около 500 заявок на рассмотрении. А в местных автосалонах между тем пытаются вернуть покупателя. Дилеры зазывают скидками. На некоторые марки цены упали до 500 000 тенге. - В связи с экономической обстановкой в соседней России в последнее время жители Актюбинской области массово привозят автомобили из соседней страны. Основной поток - это процентов 60-70 - везут из Оренбургской, Самарской и Челябинской областей, - комментирует ситуацию- Раньше такого ажиотажа не было.