По данным заместителя акима области Айгуль АЖИГАЛИЕВОЙ, в 2015 году прогноз изъятия в республиканский бюджет определен в сумме 60 млрд 683 млн тенге. - В 2015 году изъятия в республиканский бюджет составят 60 млрд 683 млн тенге. По сравнению с этим годом это на 9 млрд 472 млн больше, - сказала Айгуль АЖИГАЛИЕВА. По прогнозу, в следующем году доходная часть бюджета составит 65 млрд 726 млн тенге. Это также больше нынешнего на более чем в 3 млрд тенге. Из значимых затрат замакима назвала сферы строительства, здравоохранения, образования, спорта и культуры. В сферу образования направят 1 млрд 60 млн тенге, в сферу здравоохранения - 1 млрд 98 млн.  Для спорта и культуры предусмотрели 1 млрд 840 млн тенге.