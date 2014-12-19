Национальный банк республики развеял слухи о падении тенге вслед за российским рублем. По мнению представителей финансового регулятора, казахстанская валюта имеет достаточный запас прочности и надежности. Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz "Национальный банк республики сегодня утверждает, что есть достаточный уровень крепости и надежности нашего тенге. (...) Запас прочности у казахстанской экономики достаточен. Та корректировка курса тенге, которая была произведена Национальным банком в феврале месяце, это тоже было сделано с определенным запасом, поэтому мы очень внимательно за этим смотрим", - цитирует министра финансов Бахыта Султанова Tengrinews.kz. Также он отметил, что не стоит поддаваться различным слухам. "В целом Национальный банк очень внимательно следит за фундаментальными причинами, влияющими на изменение курса национальной валюты", - сказал министр. На этой неделе российская валюта побила очередной антирекорд, опустившись до 80 рублей за доллар. Россию продолжает лихорадить. После потрясений "черного вторника" рубль хотя и прибавил в весе, но все равно остается уязвимым. Сегодня за один американский доллар в российских "обменниках" давали 67 рублей. Еще накануне цена на американскую валюту доходила до 80, а евро - до ста рублей. Это исторический рекорд. Впервые рубль ослаб по отношению ко всем мировым валютам. Естественно, что такая новость напугала не только россиян, но и казахстанцев, сообщает 31 канал. Впрочем, эксперты не спешат делать такие выводы. Отечественные финансовые аналитики говорят, что тенге  не обязательно следовать за российским рублем. По словам советника главы Национального банка Олжаса Худайбергенова, казахстанская экономика может избежать участи России: "Что касается решения, то есть решение (какое именно - сказать пока не могу), которое учитывает интересы всех сторон - государства, бизнеса и населения - и при этом избегает сценария девальвации (резкого ослабления)". Не дожидаясь официальной информации от Национального банка, некоторые казахстанцы создали ажиотаж вокруг американской валюты. В приграничных с Россией регионах обменные пункты перестали продавать доллары. А в Уральске даже появились валютные спекулянты. "Почти у каждого "обменника" стоят перекупщики, которые продают доллары, но уже по иному курсу - по 190 тенге. Я купил около 300 долларов, и одна купюра номинацией в 20 долларов оказалась фальшивой", - рассказал житель Западно-Казахстанской области. Ни один из казахстанских банков сложившуюся ситуацию пока не прокомментировал. Исчезновение американской валюты работники обменных пунктов объясняют по-разному. Одни говорят, что население не торопится сдавать доллары и евро, другие видят причину в колебаниях на мировой бирже. И все же плачевная ситуация в российской экономике заставила вновь говорить о возобновлении таможенного контроля на границе с Казахстаном. Эксперты объясняют это  тем, что казахстанские компании больше не могут конкурировать с соседями из-за большой разницы в цене. И, если вовремя не повлиять на такое положение дел, то многие отечественные компании могут обанкротиться.