Генеральная прокуратура идентифицировала казахстанских детей в ролике ИГИЛ, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на заместителя генпрокурора Андрея Кравченко. "Что касается этого ролика, конечно, я могу вам сказать, что мы достаточно информированы о том, кто на этом ролике снят, даже в отношении детей. И было бы неправильно, если бы это было по-другому, потому что специальные службы, правоохранительные органы очень серьезно, скрупулезно, детально работают над всеми подобного рода материалами и мы, естественно, будем принимать меры для того, чтобы подобные материалы все-таки имели соответствующие барьеры в сети для того, чтобы они не распространялись повсеместно. Для нас это очень важно", - сказал Кравченко журналистам в кулуарах конференции, посвященной вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Раскрывать имена детей он не стал. "Я сейчас не могу вам сказать конкретно фамилии, имена, но мы прекрасно знаем, кто эти дети, и будем продолжать свою работу (направленную - Прим.автора) на то, чтобы эти дети не вовлекались в подобную преступную деятельность", - добавил заместитель генерального прокурора. Кравченко также рассказал, что эти дети оказались в горячих точках совершенно различными способами, но "в основном это дети, выехавшие туда с семьей". Он дал понять, что Казахстан будет проводить работу по возвращению этих детей на родину. Генеральная прокуратура Казахстана в очередной раз напомнила СМИ и общественности о недопустимости распространения подобных видеороликов. "Все эти материалы имеют пропагандистскую направленность, то есть все они в общем-то делаются специально, причем высококвалифицированными специалистами, и все это делается для того, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше сторонников, фактически записать в организованные преступные группы новых людей. Не нужно себя обманывать, что есть в этом какие-то высокие цели, это обыкновенная преступная деятельность, которая позволяет участвовать в очень серьезных тяжких преступлениях, связанных с ведением войны, убийством, совершением различных терактов в отношении мирного населения. И это очень опасная деятельность, и, естественно, она будет пресекаться", - заключил Кравченко.