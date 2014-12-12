Зампремьер-министра РК Бердибек САПАРБАЕВ заверил березовцев, что ситуация с массовым отравлением школьников находится на контроле у правительства. А заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Маншук АЙМУРЗИЕВА сообщила, что всем пострадавшим детям была оказана своевременная медицинская помощь, и сейчас все они чувствуют себя удовлетворительно. Между тем, сельчане не согласны с этим определением: по их словам, каждый день кому-нибудь из березовских детей становится плохо. - У меня внучка Армангуль пошла в школу, занятия ведь там продолжаются, и опять ей стало плохо. Сейчас вот она дома лежит, - рассказывает пенсионерка Агиля ДУЮСОВА. - Сейчас люди, у кого есть средства, везут своих детей на обследование в Оренбург. Местным врачам уже не доверяют. – У меня соседи своего 14-летнего сына водят под руки – он самостоятельно не может ходить, ноги отекшие, - добавляет другая сельчанка Любовь ШЛЯХТИНА. Все жители причину заболевания детей видят в Карачаганакском месторождении. - Мы-то еще старой закалки, если и болеем, то переносим стойко, на ногах. А дети и внуки наши родились, когда месторождение заработало в полную силу. Вот поэтому они такие слабые, - говорят пенсионеры. - Вот, говорят, что были сбои электричества на УКПГ-2, и произошел выброс сероводорода. А если бы света не было не полтора часа, то нас бы в живых не осталось. Еще когда переселяли село Тунгуш, речь шла и о переселении Березовки. Но вместо этого санитарно-защитную зону сократили с 5 до 3 километров. А станции мониторинга установили на возвышенности. Хотя всем известно, что газ стелится по низу. Вот и ничего эти замеры и не показывают. Якобы все в пределах нормы. Вы думаете, случайно у нас в селе провалы в почве? Ведь еще в 1982 году были подземные взрывы, а если радиация выйдет? У нас единственная просьба к вам, – обратился член инициативной группы села Березовка Магзом ИРМИКБАЕВ к Сапарбаеву, - поскольку вы представляете правительство, а аким области сказал, что этот вопрос решается на правительственном уровне, переселите наше село! В свою очередь Сапарбаев еще раз напомнил сельчанам, что необходимо дождаться окончания всех экспертиз, результат которых станет известен не позднее 20 января. По словам вице-премьера, тогда-то и станет известно, кто же виновен в случившемся в Березовке.