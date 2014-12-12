Иллюстративное фото с сайта deloin.ruПосле послания президента Федеральному собранию депутаты Госдумы приступили к обсуждению инициативы создания новой российской валюты, которая может прийти на смену рублю и стать новым гарантом экономической стабильности. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействую коррупции Анатолий Выборный в эксклюзивном интервью "МИР 24" заявил, что в настоящий момент прорабатывается законопроект, который позволит создать новую валюту. Она должна остановить падение по отношению к доллару и евро. Парламентарий подчеркнул, что подобной инициативы пока нет на бумаге, но уже прорабатывается устно в нижней палате парламента. "Говорить о конкретных инициативах пока рано, но мы думаем об этом вопросе", - сказал Выборный, отметив, что под словом "мы" имеет в виду депутатов и все российское общество. Однако создание новой валюты не может пройти без внесения соответствующих поправок в Конституцию РФ, 75-я статья которой гласит, что "денежной единицей в Российской Федерации является рубль".