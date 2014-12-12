Чемпионат проходил с 4 по 7 декабря в Лимассол (Республика Кипр). Соревнования собрали 186 участников из 19 стран мира. В составе сборной команды Казахстана приняли участие спортсмены из Западно-Казахстанской области. Лучший результат на чемпионате показал самбист из ЗКО Ансарбек ГАЙНУЛЛИН. Он выиграл бронзовую медаль в весовой категории 66 килограммов. Тренерами спортсмена являются Талгат БАЙМАГАМБЕТОВ и Бирлес ЕСЕНГАЛИЕВ. В весовой категории 66 килограммов места распределились следующим образом: 1 место -(Россия) 2 место -(Таджикистан) 3 место -(Казахстан) и(Украина)