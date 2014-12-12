Сегодня, 12 декабря, заместитель премьер-министра РК Бердыбек САПАРБАЕВ посетил школу и экологические станции в селе Березовка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" После этого вице-премьер встретился с сельчанами. На встречу, которая прошла в местном Доме культуры, собралось почти все село. Бердыбек САПАРБАЕВ сообщил березовцам, что приехал по поручению президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Жители агрессивно выступали, требуя ответить на основные вопросы. САПАРБАЕВ сообщил, что "не нужно кричать, криками у нас никогда ничего не добиваются". - Создана республиканская комиссия, вы знаете, что все соответствующие службы работают. Пока могу только сказать, что результаты расследования будут известны к 20 января, - ответил Бердыбек САПАРБАЕВ. Прокурор ЗКО Серик КАРАМАНОВ напомнил сельчанам, что заведено уголовное дело, и геодезистами установлено, что школа - это самая низкая точка в селе, а газ, как известно, скапливается в низинах, поэтому страдают только дети в школе и школьные работники. Жители, естественно, ставили вопрос о переселении. Житель Березовки Магзом ИРМИКБАЕВ задал вопрос, почему при сложившейся ситуации их не переселяют, а также о том, почему деньги на благоустройство их села выделяются, а в селе ничего не делается. Другая жительница злополучного села Алия МУРЗАБЕКОВА рассказала, что после выступления перед акимом ЗКО 29 ноября ее почему-то уволили с работы. Женщина работала в ТОО "Батысмунайстрой" и по странному стечению обстоятельств именно после того выступления на работе ей сказали, что в "ее услугах более не нуждаются". Вице-премьер одобрил решение акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА о реабилитации детей из Березовки в санаторий "Акжайык" и тут же поручил, чтобы дети пребывали там не менее двух недель. Напомним, 25 детей и 4 взрослых 28 ноября попали в Бурлинскую ЦРБ. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, потеря сознания, 4 декабря ситуация повторилась - в больницу обратились еще 23 человека, некоторые повторно.