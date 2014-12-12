Актюбинские полицейские использовали фотографию «звездной» коллеги в плакатах, призванных бороться с женским насилием. Недавно в городе прошла акция «16 дней без насилия в отношении женщин». Райса БАЙЛИЕВА изображена в привычной для себя форме: одета в красное кимоно. А на лице майора видны ссадины и синяки. Но получила она их, разумеется, в поединке на татами. А рядом с чемпионкой мира по самбо изображена другая женщина: она закрывает лицо руками, пытаясь защититься от мужчины, который замахнулся на нее кулаками. Сопровождается все это фразой: «Я терплю, ради ПОБЕДЫ! А ты - ради чего?» (орфография сохранена). В ДВД области подумывают повесить плакат на улицы города.