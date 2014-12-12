Воспитанницы первой спортивной школы Уральска заняли первое место на чемпионате Казахстана по индер-хоккею, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ЗКО. sport654Чемпионат РК по индер-хоккею проходил  со 2 по 6 декабря в городе Талдыкорган. В соревнованиях принимали участие пять команд: «Карабулак», «Бесарыс»  (Талдыкорган), «Сырдария» (Кызылорда), Алматинской области и Уральска (воспитанницы ДЮСШ №1). - Игры чемпионата проходили в два тура. Наши спортсменки не проиграли ни одной встречи в обоих турах и этим завоевали себе титул чемпионок страны, - отметили в пресс-службе управления спорта. Напомним, что в октябре этого года уральские спортсменки стали чемпионками Казахстана по хоккею на траве. Тогда хоккеистки также провели серию беспроигрышных встреч. Маргарита РОМАНОВА