Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО. Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz Сегодня, 12 декабря, в ЗКО с рабочим визитом прибыл Бердыбек САПАРБАЕВ. Он посетил Карачаганакское месторождение и в данный момент проходит встреча с жителями села Березовка Бурлинского района. Также в пресс-службе сообщили, что во второй половине дня вице-премьер посетит ряд социальных объектов в Уральске.