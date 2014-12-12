Европейская комиссия в четверг обновила список авиакомпаний, которым запрещены полеты в страны Евросоюза. В так называемый "черный список" ненадежных авиаперевозчиков вошли все казахстанские авиакомпании, за исключением "Эйр Астана", сообщает сайт Еврокомиссии. "Сегодня Европейская комиссия обновила список авиакомпаний, в отношении которых вводится запрет или ограничения на работу в пределах ЕС", - говорится в сообщении. При этом, согласно решению европейских властей, "Эйр Астана" может совершать полеты в страны Евросоюза лишь на определенных типах воздушных судов. О каких именно моделях идет речь, не уточняется. Также в "черном списке" оказались все авиакомпании Кыргызстана. Европейская комиссия обновляет данный список каждые три месяца. Впервые он был опубликован в 2006 году. На сегодняшний день в него в общей сложности включены 310 авиакомпаний из 21 страны.