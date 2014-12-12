В поселке Жагабулак Актюбинской области 21-летний парень напал на 15-летнюю девочку, когда она утром шла в школу. Насильник пытался утащить школьницу в общественный туалет, который находится на территории местного акимата, сообщает "Актобе таймс". О том, что ученица 9 класса подверглась нападению, в отдел полиции поселка Жагабулак Мугалжарского района 5 декабря заявила мать потерпевшей девочки. По ее словам, насильник напал на школьницу в 07:30 часов. Парень потащил девочку к общественному туалету, который находится на территории местного акимата. Однако девятиклассница смогла отбиться от нападавшего. Злоумышленника, которым оказался 21-летний местный житель, задержали. Сейчас парень находится под подпиской о невыезде.