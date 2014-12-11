Уважаемые снегурочки и все добрые люди, кто отозвался на новогоднюю социальную акцию, еженедельник и портал "Мой ГОРОД" благодарит вас за отзывы и напоминает, что у нас с вами осталось совсем мало времени. Иллюстративное фото Иллюстративное фото Со дня объявления акции мы получили множество звонков и личных обращений. Сейчас мы хотели бы ответить на часто задаваемые вопросы: - Время акции и продолжительность? - Начало акции в 12.00 23 декабря, продлится максимум два часа. - Нужно ли платить за участие? - Не нужно. Акция благотворительная, мы не зарабатываем деньги, а хотим создать новогоднее настроение в городе и детям из малообеспеченных семей, которым Cнегурочки вручат подарки. - Нужно ли приносить подарки самим? - Не нужно. Подарки предоставляют спонсоры, которые поддержали акцию. - Где взять костюм? - Желательно, чтобы он у вас был, но если у вас есть огромное желание участвовать в акции, но нет костюма, позвоните нам по номеру в Уральске: 51-39-97, мы постараемся помочь. - Нужна ли регистрация? - Обязательно нужно позвонить в редакцию по номеру: 51-39-97, 8-705-661-41-23 и назвать свое имя и подтвердить участие. - Как это будет происходить? - Мы планируем, что Снегурочки разделятся на три группы и пройдут в сторону центра - площадь Абая. Первая группа - от площади Сырыма Датова, вторая - от сквера Габдуллы Тукая, третья - от центрального рынка по Арбату. После того как снегурки соберутся на площади Абая у главной елки города (надеемся, к тому времени она появится), мы проедем по адресам малообеспеченных семей, где есть дети, также в ЦАН и детский дом, и вручим им подарки от наших спонсоров. Акцию уже поддержали управление культуры по ЗКО и ТОО «УралКровАвто», отдел культуры города Уральск, сеть супермаркетов "Атаба", ресторан "Керемет", торговая марка "Фабрика качества", ТОО "Шанс", АО "Регион kz", компания "Happy baby" и ювелирный салон "Золото". Если еще будут вопросы. пожалуйста, звоните: 51-39-97, 8-705-661-41-23.