Сегодня, 11 декабря, в сквере им. Н.Некрасова открылась спортивная уличная площадка с тренажерами. Инициатором данного проекта стали волонтеры и просто неравнодушные люди города. - Этим проектом мы хотим создать и поддержать культуру здорового и активного образа жизни среди казахстанцев, - говорит волонтер Жанара АБДУЛЛАЕВА. - Мы хотим, чтобы у наших горожан любого возраста была возможность заниматься спортом. У нас было несколько спонсоров, которые поддержали нас, за что им огромное спасибо. Также мы благодарны каждому, кто поверил в нас. Ведь это наши первые шаги, раньше мы такими проектами никогда не занимались. Просто как-то решили, что если не мы сами, то кто же будет заботиться о будущем наших детей. Сейчас нас 13 человек и, думаю, будет со временем еще больше. Волонтеры и жители близлежащих домов стали первыми, кто испытал на прочность семь новеньких тренажеров. Кстати по качеству изготовления все тренажеры заслуживают особого уважения, видно, что сделаны на совесть. Установкой тренажеров занимались студенты 1 и 2 курса спортивного факультета ЗКГУ им. М.Утемисова. - Огромное спасибо за такой подарок, - говорит жительница района Айгерим апа. - Ко мне часто приезжает внук, которому дому то развернуться негде. А ребенку нужно движение. Площадки возле нашего дома у нас нет. Теперь будем приходить сюда, заниматься спортом и расти здоровыми.