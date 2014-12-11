Названа средняя зарплата в Казахстане для мужчин и женщин. Казахстанские мужчины зарабатывают в среднем на 40 тысяч тенге больше женщин. Такие цифры в кулуарах конференции "Время равных возможностей" в Астане озвучила заместитель министра здравоохранения и социального развития Светлана Жакупова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Хотела бы остановиться на той политике, которую мы проводим в поддержку равных возможностей как мужчин, так и женщин. Многое сделано в трудовом законодательстве, когда мы предусматриваем особые условия труда для женщин, имеющих детей, беременных, соответственно, вопросы оплаты труда сегодня наиболее актуальны", - сказала Жакупова.
По ее словам, из 5 миллионов 900 тысяч участников накопительной пенсионной системы, мужчин - 3 миллиона 83 тысячи человек, женщин - 2 миллиона 858 тысяч. "По средней заработной плате в Казахстане нам еще нужно будет работать, поле деятельности есть. Если заработная плата мужчин в Казахстане составляет порядка 117 тысяч тенге, то у женщин - чуть более 80 тысяч тенге. Будем работать в этом направлении", - сказала замминистра.
Также она отметила, что около 88 тысяч казахстанских женщин приняли участие в программе "Дорожная карта занятости - 2020", из них 9289 получили микрокредиты, более трех тысяч женщин открыли свое дело.
Кроме того, Жакупова выразила свою позицию относительно женщин-руководителей в Казахстане. "Дискриминации какой-либо на себе не ощущала. К должности шла упорным трудом. С тем, что меньше коррупции подвержены женщины - с этим я согласна, это, наверное, в силу характера женщин", - отметила она.
Об отсутствии дискриминации в гендерных вопросах в Казахстане заявила и заместитель министра юстиции Зауреш Баймолдина.
"Не вижу никаких препятствий в том, чтобы женщина пришла к власти. Я думаю, скорее всего, все зависит от самой женщины. Насколько у нее будет стремление работать, или она будет занята решением других вопросов. У нас всегда есть дилемма - выбрать семью, детей, внуков или уметь совмещать семью и карьеру. В любом случае, находясь на госслужбе, большую часть своего времени мы отдаем работе. Но какой-либо дискриминации, создания льгот для мужчин я не вижу", - сказала Баймолдина. Она отметила, что прежде всего нужно много работать, а также должен присутствовать элемент везения.
Заместитель руководителя департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области Куаныш Жапаков отметил, что женщины на работе совершают меньше этических правонарушений.
"Мы специально не проводили какие-либо исследования. Но я нашел исследования, где австралийские социологи утверждают, что коррупция в мире благоденствует благодаря сильной половине человечества. Я где-то склонен согласиться. Потому что в нашем обществе тоже основная функция по материальному обеспечению семьи лежит на мужчине. Что касается женщин, если мы говорим об этических правонарушениях, то в данном случае женщины более гибкие в конфликтах, в отношениях, более демократичные. Этических правонарушений женщины совершают меньше", - сказал Жапаков.
Также в соответствии с мониторингом кадров количество женщин составляет 54,9 процента среди госслужащих, доля женщин среди политических госслужащих составляет 9,2 процента, среди административных госслужащих корпуса "А" - 15 процентов, корпуса "Б" - 55,4 процента. "Эти цифры действительны до оптимизации, которая произошла в августе 2014 года, поэтому по итогам года они будут немного скорректированы", - отметил Жапаков.