Вручение прошло вечером 10 декабря в Салтанат сарайы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Молодежная премия "Лидер года" проводится ежегодно, начиная с 2008 года. - Это мероприятие проводится для поощрения молодых лидеров, которые добиваются успехов в своей отрасли и вносят свой вклад в развитие нашей страны, - рассказал и.о. руководителя управления по вопросам молодежной политики Нурлыбек ДАУМОВ. - В этом году вручается премия по 11 номинациям, и одна из новых номинаций это прорыв года. В этой номинации будет награжден человек, который внес значительный вклад в развитие региона. По словам Нурлыбека ДАУМОВА, для отбора претендентов была создана специальная комиссия, заявки принимались до 28 ноября, а до 4 декабря шел отбор победителя. Итак, в номинации "Лучшая молодежная организация" первое место заняло молодежное общественное объединение "Ғасыр", "Лучшим молодым лидером" стал Мержан ӘбИЛКАС, лучшим студентом стала Асемгүл ТРЕСОВА, лучшим молодым предпринимателем был признан Бауыржан АБДРАХМАНОВ, звание лучшего спортсмена завоевал Андрей ЕРГУЧЕВ, лучшим учителем стал Медет БИСЕКЕНОВ, лучшим работником культуры - Акылбек БЕКТАСОВ, в номинации "Лучший журналист" первое место занял Нурлыбек РАХМАНОВ, лучшим военным стал Бейбит КОЖАХМЕТОВ, а лучшим молодым защитником правопорядка - Кайрат ХАЛЕЛОВ. В новой номинации "Прорыв года" первое место занял спортсмен-параолимпиец Руслан УТЕБАЛИЕВ. Награду спортсмену вручил аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. Премии вручали заслуженные деятели и первые лица области. К слову, между вручениями зрители слушали песни местных исполнителей.