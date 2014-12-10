ДТП произошло на пересечении улиц А. Молдагуловой и Курмангазы в 21.20 10 декабря, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtpavtobus3Водитель 13 маршрута допустил наезд на пешехода прямо на светофоре возле кафе "Ривьера". По словам водителя, он видел, что человек переходит дорогу. - Я следовал по маршруту, - рассказал водитель автобуса, - остановился на светофоре, дождался своего сигнала и стал поворачивать. Я видел этого мужика. Да, он шел. Я ему посигналил. Он остановился, я поехал. Получается, в это же время и он пошел. Я зацепил его и ударил. Водитель пояснил, что человек не прямо переходил дорогу, а наискось, и шел, не поднимая головы. По словам водителя, на момент случившегося в салоне автобуса находился один пассажир, поскольку на железнодорожном вокзале у него конечная остановка. После ДТП пассажир автобуса покинул салон. Водитель сам вызвал "скорую", которая приехала через 10 минут. Пострадавшему оказали первую помощь и забрали в областную больницу. На место происшествия сразу же прибыли патрульные воинской части. Они регулировали движение транспорта. Водитель дожидается приезда сотрудников УАП ДВД ЗКО. dtpavtobus1 dtpavtobus2 dtpavtobus7dtpavtobus6 dtpavtobus4 Фото Медета МЕДРЕСОВА