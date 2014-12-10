Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. obrabotal 9 декабря в ДВД ЗКО поздравили полицейских, которые отличились на спортивном поприще в этом году, в числе которых заслуженный мастер спорта, лейтенант полиции Ерболат БАЙБАТЫРОВ - четырёхкратный чемпион мира по самбо, самый титулованный самбист Казахстана, выигравший в текущем году Кубок мира в Алматы и признанный лучшим самбистом планеты на этом турнире. Также был награжден мастер спорта международного класса, подполковник полиции Рамазан НУРМАШЕВ - трёхкратный чемпион мира по самбо среди мастеров-ветеранов, мастер спорта международного класса. Отметили капитана полиции Андрея СМИРНОВА, выигравшего Кубок мира по кикбоксингу в Анапе. Помимо этого, наградили мастера спорта международного класса, лейтенанта полиции Темирлана ИХСАНГАЛИЕВА, завоевавшего бронзовую медаль на чемпионате мира по рукопашному бою в Перу. Здесь же чествовали единственную представительницу прекрасного пола - мастер спорта международного класса, сержанта полиции Екатерину ЛАРИОНОВУ, которая завоевала серебро на молодёжном чемпионате мира в Хорватии и бронзу на взрослом чемпионате Азии в Астане по женской борьбе. - Всем именитым спортсменам были вручены денежные премии, цветы, грамоты и благодарственные письма от имени начальника ДВД. В свою очередь полицейские-динамовцы выразили благодарность за тёплый приём и заверили, что приложат все силы для того, чтобы достойно представлять нашу страну на международных аренах, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.