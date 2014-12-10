"Дина" - это самый крупный на сегодняшний день гипермаркет в Уральске и области. Первый такой гипермаркет открылся в соседнем Актобе, и сразу завоевал своего покупателя. А это, поверьте, дорогого стоит, особенно в таком крупном городе, где конкуренцию очень большая.Гипермаркет "Дина" в Уральске - это 15 тысяч квадратных метров торговых площадей, 40 тысяч наименований товаров, 34 кассы, 500 парковочных мест.Официальное открытие гипермаркета состоялось 10 декабря. Руководство компании сделало все, чтобы этот день стал по-настоящему праздничным. Еще до начала мероприятия детей развлекали ростовые миньоны из любимого мультика, тогда как их родители играли в викторину и выигрывали ценные призы в виде бытовой техники и кухонной утвари. На несложные вопросы отвечали хором по несколько человек, и ведущие никого не оставляли без подарков.Поздравить гостей гипермаркета с открытием "Дины" прибыл глава региона Нурлан НОГАЕВ. - Я хочу поздравить вас с открытием гипермаркета. Строительство и ввод в эксплуатацию был осуществлен за короткий срок. Согласно бизнес-плану, здесь будут реализовываться товары на площади 13 тысяч квадратных метров. Мы уверены, что каждый посетитель найдет для себя тот товар, за которым он и приехал в гипермаркет. Благодаря поддержке государства малому и среднему бизнесу, осуществляются вот такие проекты. Стоимость объекта - 1 миллиард 800 миллионов тенге, и это собственные средства предпринимателя, - сказал Нурлан НОГАЕВ.- Сегодня в Уральске открывается наш большой гипермаркет. Большое спасибо акиму области Нурлану НОГАЕВУ. Наш гипермаркет создал 360 новых рабочих мест из числа местного населения. Мы открыли 34 кассы, чтобы не было очередей. Ведь наша основная задача - предоставлять нашим покупателям качественный товар по низким ценам, - отметил генеральный директор ТОО "Лучшее решение" Асхат КАБИЕВ.Нужно отметить, что, несмотря на морозную погоду, и, в общем-то, рабочий день, на открытие гипермаркета собралось порядка 500 человек, в том числе мамы с детьми, бабушки с внуками, жены с мужьями. И после разрезания ленточки все ринулись за покупками.Сказать, что "Дина" – это изобилие товаров, значит, ничего не сказать. Прилавки полны одеждой, обувью, детскими игрушками, посудой, кухонной утварью, всей атрибутикой к Новому году, начиная от искусственных елочек, заканчивая свечками и елочными украшениями.Немыслимое количество бокалов, фужеров, стаканов, рюмочек, а еще тарелок, наборов ложек и вилок «сведут с ума» любую домохозяйку. А для мужчин здесь есть отдельные ряды с полиролью, антифризом, тосолом, десятками различных машинных щеток со скребком, дворниками, наборами инструментов, отвертками и многим другим.Ну, как можно представить себе гипермаркет без свежей выпечки? Правильно, никак! Поэтому хлеб, пирожные, торты выпекают прямо здесь, и запах свежевыпеченных кондитерских изделий не даст вам пройти мимо. В разнообразии молочной продукции казахстанских и зарубежных производителей вы обязательно найдете именно свой продукт.Названия всех представленных здесь грибов мы даже не знаем, но в "Дине" их столько видов, что они занимают аж 4 длиннющих полки.Отборные куски свежего мяса, замороженной рыбы, филе птицы - такого разнообразия мясной и рыбной продукции вы не найдете больше нигде. Кстати, для занятых и ленивых уральцев в гипермаркете "Дина" готовят несколько десятков видов салатов, горячих блюд, запеченной, тушенной и жаренной рыбы - в кляре, без кляра, в соусе и без него. А еще любимая всеми курица-гриль готовится на глазах у посетителей, рядом пекутся блины, поспевает пицца, попробуйте отказаться.Цены в гипермаркете "Дина" даже для розничных покупателей оптовые. Кроме того, здесь всегда проводятся акции, скидки и существуют бонусы, поэтому делать покупки в "Дине" очень выгодно. А если учесть, что он работает с 9 утра до 22 часов, становится ясно, куда первым делом нужно заехать после работы.- Пришла на открытие из любопытства. До этого всегда отоваривалась на рынке и в магазинах, а сейчас здесь смотрю на цены и понимаю, что здесь намного-намного дешевле, - говорит покупательница Нагима КЕНЖЕГАЛИЕВА. - Уже для себя решили, что будем теперь только здесь покупать. Тем более нам удобно, потому что сюда ходит наш маршрут №39.В лучших традициях гипермаркетов и в "Дине" постоянно проходят дегустации продукции. Так, и сегодня покупатели могли оценить вкусы колбас.- Во-первых, это первый и единственный гипермаркет в нашем районе. Для нашего района - это в первую очередь ассортимент товаров, начиная от одежды, заканчивая продуктами. Во-вторых, это рабочие места. Ведь при открытии "Дины" было создано 360 новых рабочих мест, из которых больше половины - это жители близлежащих населенных пунктов. И, конечно же, это налоговые поступления в бюджет района, - сказал аким Зеленовского района Карим ЖАКУПОВ.34 кассы позволяют одновременно обслуживать несколько десятков покупателей, не создавая очередности. Удобные тележки предусмотрены и для того, чтобы сажать в них детей, дабы они не мешали вам делать покупки, при этом всегда были перед вашими глазами.Удачных Вам покупок в «Дине»! Мы ждем вас по адресу: г.Уральск, Зеленовский район, п. Мичуринский, участок 2/1.