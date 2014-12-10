Иллюстративное фото Иллюстративное фото Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как рассказали в департаменте госдоходов по Атырауской области, на декабрь по области с начала компании по легализации имущества поступили 228 заявлений от физических лиц на легализацию имущества, количество  объектов по поступившим заявлениям: жилых объектов 125, нежилых объектов - 181, из них коммерческих объектов - 81. Всего удовлетворены 142 заявления, количество по жилым объектам - 85, по нежилым объектам - 101, из них коммерческих объектов - 45. Общая стоимость легализованного имущества  по жилым объектам - 958,7 млн. тенге, по нежилым объектам - 734,6 млн. тенге, из них по коммерческим объектам - 651,6 млн. тенге. В департаменте отмечают, что среди легализованного имущества нет ни одного объекта недвижимости, расположенного за пределами Казахстана.